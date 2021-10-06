Касаткина — о депрессии: я благодарна тому, что произошло, это сделало меня лучше

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, как ей удалось справиться с депрессией.



«Да, действительно, то время было очень сложное. Но сейчас я понимаю, что я благодарна тому, что было. Я через многое прошла, многому научилась. Это важно – проходить через такие вещи, это тебя закаляет, делает тебя лучше не только как спортсмена, но и как человека. Поэтому сейчас я наслаждаюсь тем, как всё происходит. Надеюсь, это будет происходить как можно дольше. Сейчас я намного более спокойно себя чувствую на соревнованиях, на теннисном корте, во время матча. И это круто, потому что моё самочувствие теперь совершенно отличается от того, что было в 2019 году. Я поняла насколько это ценно – иметь спокойствие и правильный настрой, правильные эмоции и мысли во время матча и между соревнованиями. И очень благодарна тому, что произошло, потому что меня это сделало лучше», — приводит слова Касаткиной пресс-служба Кубка Кремля.

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