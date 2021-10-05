Павлюченкова, Касаткина и Кудерметова узнали соперниц на турнире в Индиан-Уэллсе
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Стала известна сетка женского турнира в Индиан-Уэллсе (США). Под первым номером на этих соревнованиях посеяна чешка Каролина Плишкова, под вторым — представительница Польши Ига Свёнтек, под третьим — ещё одна чешка Барбора Крейчикова. Теннисистки, попавшие в топ-32 посева, вступят в борьбу со второго круга.
В посев попали россиянки Анастасия Павлюченкова (9), Дарья Касаткина (20) и Вероника Кудерметова (25). Касаткина во втором раунде встретится либо с хорваткой Донной Векич, либо с победительницей квалификации. Павлюченкова сразится с победительницей матча Кайя Канепи (Эстония) — Мэдисон Кис (США). Кудерметова сыграет либо с соотечественницей Людмилой Самсоновой, либо с победительницей квалификации.
Матчи основной сетки начнутся 6 октября.
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