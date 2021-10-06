Касаткина: на турнирах не жду хороших результатов, так проще справиться с волнением

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала об ожиданиях от турнира ВТБ Кубок Кремля.
«Я точно еду с отличным настроем на Кубок Кремля, это 100%! Потому что играть дома – это всегда круто. И это всегда дополнительная мотивация. Но я постараюсь не возлагать на себя никаких ожиданий, потому что я приеду из США – сразу с турнира. Не могу сейчас знать, как пройдёт адаптация. И в целом стараюсь на любом турнире не ожидать от себя какого-то хорошего результата, так проще справиться с давлением и волнением.
Кубок Кремля у меня ассоциируется с детством, особенно когда турнир проходил ещё в «Олимпийском». Я помню, как приезжала туда ребёнком смотреть теннис и мечтала вернуться туда как профессиональная теннисистка. Все всегда рады играть дома, и я не исключение, поэтому всегда с радостью приезжаю на наши российские турниры», — приводит слова Касаткиной пресс-служба Кубка Кремля.
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