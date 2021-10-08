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Чакветадзе: пару лет назад на «Ролан Гаррос» мне сказали: «А я был бы не против с тобой…»

Чакветадзе: пару лет назад на «Ролан Гаррос» мне сказали: «А я был бы не против с тобой…»
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Бывшая российская теннисистка Анна Чакветдзе рассказала о харассменте, с которым столкнулась во время работы экспертом на Открытом чемпионате Франции.

«Пару лет назад случилась не очень приятная ситуация. Париж, теннисный турнир, я как эксперт от телеканала и двое очень известных в теннисном мире мужчин.

Был перерыв, мы общались в комнате отдыха и, как говорится, ничего не предвещало беды. И абсолютно неожиданно для меня я слышу реплику в свой адрес: «А я был бы не против с тобой… (упустим цензуру и заменим словом «покружиться»).

И вслед за ней подхватывает второй: «Да, я бы тоже «покружился» с тобой».

Думаю, моя реакция очевидна. Я бросила на них испепеляющий взгляд, собрала свои вещи, сказала, что они абсолютно не умеют себя вести и ушла, хлопнув дверью так сильно, что стены содрогнулись.

К чему эта история? К тому, что многие «мужчины» абсолютно не воспитаны и считают нормой такое своё поведение. А некоторые девушки, к сожалению, не отстаивают своих личных границ, тем самым позволяют такое отношение к себе», — написала Анна на своей странице в «Инстаграме».

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