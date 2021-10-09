Симона Халеп: свадьбой занимался муж, я даже пальцем не пошевелила

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» румынка Симона Халеп ответила, повлияла ли прошедшая свадьба на её тренировочный процесс.

15 сентября 2021 года Халеп вышла замуж за миллионера Тони Юруцу, который уже дважды был женат. Торжество прошло в Мамае (Румыния).

«Нет, потому что свадьбой занимался муж, я даже пальцем не пошевелила. Я просто сказала, что хочу белые цветы. Он знал, что мне нравится. Мне не пришлось ничего делать, так что спасибо ему. Мне не пришлось беспокоиться насчёт праздника. Свадьба прошла замечательно. Мы хорошо повеселились, много танцевали. Я очень довольна. Через два дня я пошла в зал. После свадьбы я очень быстро вернулась к тренировкам», — приводит слова Халеп Desert Sun.