Халеп показала букеты, которые ей подарили на 30-летие

Румынская теннисистка Симона Халеп выложила в своём «инстаграме» фото с букетами, которые ей подарили на день рождения. Вчера экс первой ракетке мира исполнилось 30 лет.

Публикация доступна в «инстаграме» Симоны Халеп.

Недавно Симона вышла замуж за румынского миллионера Тони Юруца. В октябре 2019 года сообщалось, что отец Симоны Халеп дал согласие на бракосочетание, но попросил не торопить события, чтобы не помешать карьере дочери.

На прошедшем Открытом чемпионате США румынка дошла до четвёртого круга, где проиграла украинке Элине Свитолиной со счётом 3:6, 3:6. До этого теннисистка пропустила Уимблдон и «Ролан Гаррос» из-за травмы. В рейтинге WTA Симона занимает 14-ю строчку. За карьеру Халеп завоевала 22 титула в одиночном разряде.