Энди Маррей во второй раз за три недели обыграл соперника из топ-10

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей одержал вторую победу за две недели над соперником из топ-10 рейтинга ATP.
На старте турнира ATP-500 в Вене (Австрия), 25 октября 34-летний Маррей в трёх сетах обыграл девятую ракетку мира Хуберта Хуркача со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. А сегодня, 10 ноября на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция) оказался сильнее десятого номера рейтинга, 20-летнего итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3.
Для Маррея это 104-я победа в карьере над теннисистами первой десятки. По данному показателю он занимает 11-е место в истории мужского тенниса.
Ранее Маррей заявил: «Даже с «металлическими» бёдрами я могу конкурировать с представителями топ-5 рейтинга ATP. Не думаю, что есть много теннисистов, которые были бы способны на подобное».
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