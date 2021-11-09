15-я уайлд-кард в сезоне! Маррей начал отрабатывать в Стокгольме выданные авансы

В Стокгольме начался последний в сезоне турнир категории ATP-250, на который заявились такие яркие игроки, как Янник Синнер, Денис Шаповалов и Феликс Оже-Альяссим. 15-ю уайлд-кард в сезоне от организаторов получил Энди Маррей, который уже начал отрабатывать выданные авансы.

Открытый чемпионат Стокгольма вернулся в календарь ATP. Соревнование ежегодно проходило с 1969 года, но в прошлом сезоне было отменено из-за коронавируса. Наиболее успешными теннисистами за всю богатую историю этого чемпионата являются Борис Беккер и Джон Макинрой, которые побеждали по четыре раза. В новом веке самым титулованным игроком Stockholm Open является Томаш Бердых: он трижды поднимал над головой заветный кубок. Российские теннисисты в столице Швеции не побеждали, а ближе всего к триумфу в 2000 году был Евгений Кафельников, но он в трёх сетах уступил местному любимцу Томасу Юханссону (с 1996-го по 2002-й годы финалы проходили в пятисетовом формате).

В этом году в Стокгольм должен был приехать Аслан Карацев, но в начале ноября он снялся с турнира. Зато в основную сетку попал российский квалифаер Павел Котов, занимающий только 271-е место в мировом рейтинге. Он успешно прошёл квалификацию, при этом в финальном раунде победил Егора Герасимова, который на 158 позиций выше его в табели о рангах. Казалось, что в первом круге Павлу очень повезло: он попал на другого победителя квалификации Андреа Вавассори, который еле входит в топ-300 (289-е место). Павел дал бой, но всё же уступил – 3:6, 4:6. Отметим, что во второй партии он вёл 3:0. Таким образом, в основных сетках ATP Котов провёл три матча и пока не одержал ни одной победы (также поражения в Санкт-Петербурге-2020 и Анталье-2021).

Рано зачехлил ракетку и Лео Борг, сын знаменитого Бьорна Борга, который один раз побеждал на родных кортах (в 1980 году). Лео только 18, и пока он одержал лишь одну победу в 17 матчах на взрослом уровне (в мае этого года на турнире ITF в Анталье над 601-й ракеткой мира). В Стокгольме Лео получил уайлд-кард и дебютировал в ATP-туре. Борг-младший сразу попал на 52-ю ракетку мира Томми Пола, которому уступил со счётом 4:6, 2:6, однако получил заслуженные овации местных болельщиков, а его отец Бьорн отметил, что сын провёл хороший матч.

Одним из самых зрелищных поединков первого круга стало сражение другого хозяина кортов, Элиаса Имера, и американца Фрэнсиса Тиафо. Швед выполнил идеальную по точности подачу, после которой мяч буквально на миллиметры зацепил линию, что и показала технология Hawk Eye.

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В начале второго сета теннисисты порадовали зрителей розыгрышем по всему корту. Имер красиво завершил его ударом у сетки. Это был лишь локальный успех, а победа пришла к восьмому сеяному – 6:4, 7:6 (7:2).

Дебютным соперником Янника Синнера стал Энди Маррей. Англичанин получил уайлд-кард, уже 15-ю в сезоне (!), и встретился с малоизвестным норвежцем Виктором Джурашовичем, который проводил свой первый матч на уровне ATP (если не учитывать ATP Cup, где он, в частности, играл с Кареном Хачановым).

Стартовый сет легко остался за Энди, во втором он тоже сразу сделал брейк, но в итоге довёл дело до тай-брейка и был вынужден даже отыгрывать сетбол. Отыграл и успешно стартовал в Стокгольме с победы со счётом 6:1, 7:6 (9:7). Матчбольное очко получилось невероятно зрелищным. На очереди у Маррея – Синнер. Первая четвёрка сеяных – Синнер, Феликс Оже-Альяссим, Денис Шаповалов и Даниэль Эванс – вступят в борьбу со второго круга.