Тарпищев: по классу игры серьёзных проблем у Медведева с Руудом быть не должно

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сделал прогноз на полуфинальную встречу второй ракетки мира Даниила Медведева с норвежцем Каспером Руудом на Итоговом чемпионате АТР, который проходит в Турине.
Медведев выиграл все матчи в Красной группе в трёх сетах и перед полуфиналом получил день отдыха. Рууд в матче за выход в полуфинал из Зелёной группы только на тай-брейке третьего сета обыграл сегодня россиянина Андрея Рублёва.
«Рууд тоже уставший. Медведев повыше по классу, играет острее и плотнее. Полёт мяча у него длиннее, да и Медведев разнообразнее тактически. Шансов выиграть у него гораздо больше, по классу игры серьёзных проблем у него быть не должно», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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