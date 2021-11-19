Боевая разминка перед плей-офф! После «баранки» юный итальянец загонял Даниила Медведева

Даниил Медведев в последнем матче группового этапа на Итоговом турнире ATP в Турине-2021 неплохо размялся в матче с юным итальянцем Янником Синнером. Этот поединок для россиянина ничего не решал, но тем не менее, разминка получилась боевой. После «баранки» в первом сете Синнер буквально загонял Медведева.
На Итоговом турнире ATP в Турине-2021 определилось уже три участника полуфиналов. Сначала путёвки в плей-офф досрочно завоевали лидеры своих групп Медведев и Джокович, а в четверг второе место в Красной группе занял немец Александр Зверев, обыгравший поляка Хуберта Хуркача. Были слухи, что Хуркач может сняться с соревнований по примеру Берреттини и Циципаса. Уже даже прилетел в Турин Аслан Карацев, чтобы стать третьим запасным. Но поляк на матч всё-таки вышел, хотя было видно, что он находится не в лучшей форме. Зверев победил – 6:2, 6:4 за 1 час 4 минуты — и завершил групповой этап на 2-м месте. Это означает, что в полуфинале он встретится с Новаком Джоковичем.
Любопытно, что все три теннисиста, уже завоевавшие путёвки в полуфинал, являются чемпионами Итогового турнира ATP разных лет. Медведев выиграл в прошлом году, Зверев – в 2018-м, а Джокович и вовсе побеждал 5 раз (2008, 2012-2015). В предыдущий раз три бывших чемпиона играли в полуфинале в 1994-м – это были Агасси, Беккер и Сампрас.
Поскольку днём Зверев уже решил свою задачу по выходу из Красной группы в плей-офф, то последний поединок в этом квартете не имел никакого турнирного значения не только для Медведева, но и для юного итальянца Янника Синнера, который заменил своего соотечественника Маттео Берреттини. Теме не менее, Даниилу нужно было сохранить победный настрой перед полуфиналом, а Синнеру — показать себя во всей красе перед домашней публикой. До этого теннисисты встречались дважды – в Марселе в 2020 и 2021 году, и оба раза победил Медведев. Россиянин на 5 лет старше своего 20-летнего соперника, но тот уже этой осенью сумел попасть в топ-10 и заслуженно оказался запасным на Итоговом.
Матч начался ошеломительно для итальянца, а местная публика тоже не могла понять, что происходит на корте. Медведев был полным хозяином на площадке – и на своей подаче, и на чужой. Синнер не понимал, что ему делать в этой ситуации, и всего за 26 минут получил «баранку» от чемпиона US Open – 2021. А вот второй сет оказался совсем другим. Сначала Янник взял свою подачу, отыгравшись с брейк-пойнта, и стал заводить публику. А потом уже болельщики подхватили этот настрой и стали «поддавливать» Даниила – даже мешали ему выполнять подачу своими криками и свистом. Россиянин не успел перестроиться и позволил Синнеру сделать брейк – 1:3, но тут же «включился» и вернул подачу. Дело дошло до тай-брейка, где чуть сильнее оказался Синнер – 7:6 (7:5).
В третьем сете уже было заметно, что теннисисты подустали. Синнер просто загонял Медведева. У Даниила увеличилось количество брака. Тем не менее, он первым добрался до брейк-пойнта в 4-м гейме, но не реализовал его. А вот Янник следом сумел взять подачу соперника, причём на брейк-пойнте Даниил сделал двойную ошибку – 2:3. В следующем гейме Синнер подал под ноль, и казалось, что он уверенно доведёт матч до победы. Но не тут-то было! Медведев подловил его на ошибках и сделал обратный брейк – 4:4. Снова партия дошла до тай-брейка, на котором сильнее уже оказался россиянин, отыгравший два матчбола – 7:6 (10:8).
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Вот так Даниил завершил групповой этап без поражений! Он уже заработал в Турине 600 рейтинговых очков и $ 692 тыс. Серия побед россиянина на Итоговом продлилась до восьми матчей за два года. Теперь впереди полуфинал. А кто будет его соперником, определят в очном матче в пятницу, 19 ноября, Андрей Рублёв и Каспер Рууд.
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