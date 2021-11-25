Место Алькараса в сборной Испании на Кубке Дэвиса займёт 60-я ракета мира Мартинес-Портеро

60-я ракетка мира Педро Мартинес-Портеро заменит 18-летнего Карлоса Алькараса в составе сборной Испании на Кубке Дэвиса. Алькарас заразился коронавирусом и не сможет принять участия в турнире.
Таким образом, в финальный состав сборной Испании вошли Пабло Карреньо-Буста, Альберт Рамос-Виньолас, Педро Мартинес-Портеро, Фелисиано Лопес и Марсель Гранольерс.
Свой первый матч на Кубке Дэвиса испанцы проведут завтра, 26 ноября. Пабло Карреньо-Буста сыграет с представителем Эквадора Эмилио Гомесом.
Напомним, соперником сборной Испании по группе является Россия и Эквадор. На 28 ноября запланирован матч между испанцем Пабло Карреньо-Бустой и второй ракеткой мира из России Даниилом Медведевым.
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