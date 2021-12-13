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Йоханна Конта вышла замуж через полторы недели после завершения карьеры

Йоханна Конта вышла замуж через полторы недели после завершения карьеры
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Трёхкратная полуфиналистка турниров «Большого шлема», бывшая четвёртая ракетка мира, 30-летняя британская теннисистка Йоханна Конта вышла замуж. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «Твиттер». Торжественное мероприятие состоялось в субботу, 11 декабря. Кто стал её избранником, спортсменка не сообщила.

Напомним, 1 декабря Конта объявила о завершении карьеры. «Моя карьера подошла к концу. И я невероятно благодарна за то, что она была такой, как у меня. Всё свидетельствовало о том, что меня ожидает неудача в этой профессии. Однако мне повезло, что в моей жизни появились такие люди и оказали на меня влияние, в том числе и за пределами тенниса. Я невероятно благодарна этим людям. Вы знаете, кто вы», — так прокомментировала она своё решение.

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