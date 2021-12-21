Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не уверена, что девушка должна этим гордиться». Арина Соболенко показала свои бицепсы

«Не уверена, что девушка должна этим гордиться». Арина Соболенко показала свои бицепсы
Комментарии

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко опубликовала в «Инстаграме» впечатляющее фото, на котором продемонстрировала свои бицепсы.

На фото Соболенко демонстрирует силу рук в сравнении со своим тренерским штабом – Антоном Дубровым и Джейсоном Стейси.

«Не уверена, что девушка должна этим гордиться, но смотрите, какая я сильная. Они (тренеры) говорят, что это пройдёт после завершения моей карьеры», — подписала фото Соболенко.

В прошедшем сезоне 23-летняя Соболенко выиграла турнир в Абу-Даби (ОАЭ) и соревнования категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). А также дважды дошла до полуфиналов на турнирах «Большого шлема»: на Уимблдоне (проиграла чешке Каролине Плишковой) и на US Open (уступила канадке Лейле Фернандес).

«Повисла на чужом муже». Арина Соболенко закрутила роман с разведённым хоккеистом? «Повисла на чужом муже». Арина Соболенко закрутила роман с разведённым хоккеистом?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021