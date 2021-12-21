«Не уверена, что девушка должна этим гордиться». Арина Соболенко показала свои бицепсы

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко опубликовала в «Инстаграме» впечатляющее фото, на котором продемонстрировала свои бицепсы.

На фото Соболенко демонстрирует силу рук в сравнении со своим тренерским штабом – Антоном Дубровым и Джейсоном Стейси.

«Не уверена, что девушка должна этим гордиться, но смотрите, какая я сильная. Они (тренеры) говорят, что это пройдёт после завершения моей карьеры», — подписала фото Соболенко.

В прошедшем сезоне 23-летняя Соболенко выиграла турнир в Абу-Даби (ОАЭ) и соревнования категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). А также дважды дошла до полуфиналов на турнирах «Большого шлема»: на Уимблдоне (проиграла чешке Каролине Плишковой) и на US Open (уступила канадке Лейле Фернандес).