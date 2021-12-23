Андре Агасси и Штеффи Граф показали, как готовятся к Рождеству
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Великие теннисисты Андре Агасси и Штеффи Граф заканчивают приготовления к Рождеству в своей резиденции. Фото Штеффи, наряжающей рождественскую ёлку, было опубликовано в «твиттере» Андре.
Штеффи Граф, олимпийская чемпионка, обладательница «Золотого Большого шлема» в 1988 году и одна из лучших теннисисток прошлого века, в 2001 году вышла замуж за Андре Агасси. В послужном списке Агасси победы на восьми турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде (у Граф 22 в «одиночке» и одна в паре) и золотая олимпийская медаль.
27 октября 2001 года у пары родился сын Джеден Джил, а 3 октября 2003 года — дочь Джаз Эли. Сейчас семейство Агасси/Граф проживает в Лас-Вегасе, занимается бизнесом, благотворительностью и участвует в ветеранских турнирах.
* Партнёрский материал
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