Андрей Рублёв: ничто не сравнится с олимпийской медалью, это неземная эйфория

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, какой успех в 2021 году считает наиболее значимым. По словам пятой ракетки мира, по эмоциям ничто не сравнится с золотой медалью на Олимпийских играх.



Рублёв в паре с соотечественницей Анастасией Павлюченко выиграл золотую медаль в миксте на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).



«Ничто не сравнится с олимпийской медалью. Потому что те чувства, которые я испытал в момент, когда всё случилось, закончился матч – эту неземную эйфорию я не испытывал в 2021-м ни разу ещё точно. Возможно, на каких-то турнирах или важных матчах что-то было подобное. На Олимпиаде, когда завершилось последнее очко и ты понял, что случилось — это вообще не сравнится ни с чем по эмоциям в этом году», — цитирует Рублёва Eurosport.

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