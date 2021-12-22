Рублёв оценил своё самочувствие на фоне случаев COVID-19 у участников турнира в Абу-Даби

Пятая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв рассказал о своём самочувствии. Ранее положительные тесты на коронавирус сдали сразу несколько участников выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ), где Рублёв завоевал титул. В число заболевших вошли: 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль, его тренер Карлос Мойя, швейцарка Белинда Бенчич и представительница Туниса Онс Жабер.

«Самочувствие хорошее, нет никаких проблем или симптомов, чувствую себя отлично. Я сейчас тренируюсь, готовлюсь. Уже 27 декабря я вылетаю в Австралию», — приводит слова Рублёва пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР) в «Инстаграме».

Напомним, в финале турнира в Абу-Даби Рублёв в двух сетах обыграл британца Энди Маррея со счётом 6:4, 7:6 (7:2).