Возвращение лучшей версии Рублёва. Самый ценный игрок России на Кубке Дэвиса

В отличие от Даниила Медведева, пятая ракетка мира Андрей Рублёв не выглядел железобетонным выбором для сборной России в качестве теннисиста на все одиночные матчи Кубка Дэвиса. Даниил хоть и устал к концу напряжённого сезона, в том числе морально (особенно после триумфа на US Open), но почти в любом матче не позволяет себе опускаться ниже определённого уровня и побеждает многих соперников на классе, даже не показывая своей лучшей игры.

Андрей же такой навык не приобрёл – во всяком случае, пока что. Игра Рублёва более «взрывная», резкая, и для такого тенниса ему нужно быть в хорошей форме и чувствовать мяч. В этом сезоне соответствующая форма у россиянина была где-то до апреля-мая. Затем начались проблемы – форма, а с ней и результаты на большинстве турниров, пошла на спад. Вероятно, в какой-то момент Рублёв просто переиграл, выступая на слишком большом количестве соревнований. Времени на тренировки и отдых у него оставалось совсем мало.

Начиная с лета, Андрей показал хороший результат только в Галле и на «Мастерсе» в Цинциннати, на которых вышел в финал. При этом в США ему повезло с сеткой – по пути к полуфиналу из топ-35 Рублёву встретился только Гаэль Монфис, который сам за неделю до этого впервые за полтора года выиграл хотя бы два матча подряд. В полуфинале же Медведев уверенно взял у него первый сет, но в начале второго на бегу врезался в телевизионную камеру, ударившись рукой, потерял концентрацию, ругаясь с судьёй на вышке и (заочно) с организаторами, и во многом сам отдал тот матч.

После US Open же Рублёв играл совсем слабо, нигде не добившись больше одной победы – ни на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Париже, ни на домашних турнирах в Москве и Санкт-Петербурге, ни на Итоговом чемпионате в Турине, где Андрей в решающем матче не дожал Каспера Рууда и упустил отличную возможность выйти из группы в полуфинал. Единственным исключением стало выступление в парном разряде с Асланом Карацевым: россияне добрались до финала Индиан-Уэллса. Выставочный Кубок Лэйвера оставим за скобками, там совершенно другая атмосфера и значимость результатов.

Немного парадоксально, что именно этой осенью, после вылета в 3-м круге US Open, Андрей добился лучшего на данный момент результата в рейтинге за карьеру, став пятой ракеткой мира. У опережавшего его Рафаэля Надаля «сгорели» очки за титул в Нью-Йорке в 2019 году, что помогло россиянину дебютировать в топ-5. При этом в начале следующего сезона Рублёву предстоит защищать много очков как за 2021-й, так и за 2020-й. Среди баллов за сезон-2021 будут 310 очков за победу со сборной России в ATP Cup – там Андрей, как и Даниил, выиграл все четыре одиночных матча.

Но вернёмся к Кубку Дэвиса. Форма Рублёва вызывала вопросы, однако большого выбора в плане замен не было. Карен Хачанов, за исключением Олимпиады в Токио, лучше Андрея в этом сезоне не выглядел, а Аслан Карацев тоже играл в первой половине сезона на куда более высоком уровне, чем во второй. Правда, осенью у него всё-таки были неплохие выступления – в первую очередь победа на Кубке Кремля. Но миссия Аслана на Кубке Дэвиса ограничилась парными матчами, причём на групповом этапе его напарником был как раз Андрей. Соответственно, на Рублёва легла двойная нагрузка и он стал просто незаменимым игроком в команде. В общей сложности Андрей провёл до финала 6 матчей – 4 в одиночке и 2 в паре.

При этом задачу себе Андрей отнюдь не упрощал. Он бился в трёх сетах с такими соперниками, как эквадорец Роберто Кирос из конца третьей сотни и швед Элиас Имер из конца второй. Не входящему в данный момент в топ-100 Фелисьяно Лопесу, которому уже исполнилось 40 лет, Рублёв и вовсе проиграл. Оба проведённых им матча в паре тоже были трёхсетовыми – но оба россияне выиграли, что обеспечило первое место в группе.

Эмоций Рублёв тоже тратил немало. Например, в том же поединке с Киросом кусал ракетку и от души лупил ей по мячу, запуская его под своды арены.

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Во время четвертьфинальной встречи со Швецией Андрей, проиграв второй сет со счёта 5:3, запустил мяч уже не ввысь, а в фон у торца корта. Проблема была в том, что фон этот не обычный, а электронный, показывающий различную информацию и графику по ходу матчей. Он разделён на небольшие соединённые друг с другом секции – в одну из них Рублёв и попал мячом. Та вышла из строя и на протяжении всей решающей партии светилась зелёным, вдобавок время от времени выдавая помехи. Ремонт был проведён уже после матча, который россиянин в итоге выиграл на тай-брейке решающей партии.

Зато в субботу на тот же корт словно вышел совершенно другой Рублёв. В первом сете Доминик Кёпфер ещё как-то держался по счёту, хотя с брейком Андрей повёл практически сразу. При этом игра у россиянина шла, причём разнообразная – посмотрите только на этот укороченный с лёта!

В итоге первую партию Рублёв взял с одним брейком, но без каких-либо проблем на своей подаче. За продолжение матча поначалу было немного тревожно – во всех трёх предыдущих поединках в Мадриде россиянин неизменно отдавал второй сет. Однако здесь Андрей словно машину времени использовал, результатом чего стало возвращение лучшей версии Рублёва из начала этого сезона. Во втором сете самый ценный игрок нашей команды, принесший ей больше всего очков (с учётом парных матчей), был просто неудержим. Почти каждый розыгрыш завершался если не ударом навылет, то ошибкой немца, который не справлялся с темпом и при этом был вынужден рисковать, чтобы попытаться поменять хоть что-то. Андрей же проводил одну прекрасную атаку за другой и в итоге оформил «баранку».

«В сравнении с предыдущими матчами сегодня главной задачей было начать играть и не расслабляться, как это случалось раньше. Когда я выигрывал довольно легко в начале матчей, а потом вроде как не нужно было прикладывать столько усилий, и в итоге сам дарил всё соперникам – и либо выигрывал в трёх сетах, либо проигрывал. Сегодня понял, что нужно было играть от самого начала и до конца и только прибавлять и прибавлять. Если могу выигрывать 6:0, значит, так и надо выигрывать. Не отдавать ничего и не совершать глупых ошибок. В итоге так и получилось», — сказал Рублёв после матча.

Будем надеяться, что такой настрой Андрей сохранит и в воскресенье. Побеждать Хорватию обязательно надо в одиночных матчах, поскольку в составе этой сборной сейчас есть лучшая пара в мире.

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