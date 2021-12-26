Рублёв рассказал, почему иногда проигрывает «свои» матчи

Пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос, почему он иногда проигрывает матчи, в которых сильно лидирует.

«Знаю ли я, как контролировать срывы на корте? Конечно, знаю. Часто из-за эмоций проигрываю матчи. Я сам по себе на корте очень-очень эмоциональный, и это мне безумно мешает. Поэтому себя стопорю и проигрываю много матчей. Бывают моменты, где я не контролирую эмоции, и они берут вверх. Из-за этого я проигрываю игрокам, которые, возможно, по игре слабее меня.

Но это процесс, который заставляет работать над собой. Прогресс есть, например, если взять меня год назад и сейчас. Я становлюсь лучше, но это не делается по щелчку. Это следующий шаг, если я хочу еще подняться в рейтинге. Да, топовые игроки – Джокович, Циципас, Зверев, Даня, Надаль – в этом плане сильнее меня», — цитирует Рублёва Eurosport.