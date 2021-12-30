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Анастасия Павлюченкова сдала положительный тест на коронавирус

Анастасия Павлюченкова сдала положительный тест на коронавирус
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Первая ракетка России, занимающая 11-е место в рейтинге WTA Анастасия Павлюченкова сдала положительный тест на коронавирус.

«Привет всем. К несчастью, у меня плохие новости. Во вторник я прибыла в Австралию, и мой тест на СOVID-19 оказался положительным. Я была вакцинирована и готовилась к сезону в Дубае. Но мы живём в очень сложное и непредсказуемое время, так что сейчас я оказалась в изоляции в специальном отеле и, соблюдая протоколы, нахожусь под наблюдением врачей.

Сейчас важно следить за своим здоровьем и за здоровьем окружающих. Я вернусь на корт тогда, когда это будет безопасно для всех. Берегите себя», — написала российская теннисистка в своём «твиттере».

В 2021 году Павлюченкова провела 49 официальных матчей, из которых 29 выиграла, а 20 проиграла. В ноябре она поднялась на 11-е место в рейтинге WTA, что является лучшим результатом в её карьере.

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