Первая ракетка России, занимающая 11-е место в рейтинге WTA Анастасия Павлюченкова сдала положительный тест на коронавирус.
«Привет всем. К несчастью, у меня плохие новости. Во вторник я прибыла в Австралию, и мой тест на СOVID-19 оказался положительным. Я была вакцинирована и готовилась к сезону в Дубае. Но мы живём в очень сложное и непредсказуемое время, так что сейчас я оказалась в изоляции в специальном отеле и, соблюдая протоколы, нахожусь под наблюдением врачей.
Сейчас важно следить за своим здоровьем и за здоровьем окружающих. Я вернусь на корт тогда, когда это будет безопасно для всех. Берегите себя», — написала российская теннисистка в своём «твиттере».
В 2021 году Павлюченкова провела 49 официальных матчей, из которых 29 выиграла, а 20 проиграла. В ноябре она поднялась на 11-е место в рейтинге WTA, что является лучшим результатом в её карьере.
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