Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

17 эйсов помогли Барти обыграть Кенин и выйти в полуфинал турнира в Аделаиде

17 эйсов помогли Барти обыграть Кенин и выйти в полуфинал турнира в Аделаиде
Комментарии

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти вышла в полуфинал турнира, который проходит в Аделаиде (Австралия). В четвертьфинале она встретилась с 12-й ракеткой мира американкой Софьей Кенин.

Матч завершился со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут. Барти выполнила 17 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти. Её соперница дважды подала навылет, избежала двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Пока соперница Барти по полуфиналу неизвестна. Она встретится с победителем матча Виктория Азаренко (Беларусь) — Присцилла Хон (Австралия).

В Австралии в настоящее время проходят несколько турниров, которые позволяют игрокам подготовиться к Australian Open-2022.

Аделаида-1 (ж). 1/4 финала
07 января 2022, пятница. 07:40 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Софья Кенин
12
США
Софья Кенин
С. Кенин
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022