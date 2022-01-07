17 эйсов помогли Барти обыграть Кенин и выйти в полуфинал турнира в Аделаиде

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти вышла в полуфинал турнира, который проходит в Аделаиде (Австралия). В четвертьфинале она встретилась с 12-й ракеткой мира американкой Софьей Кенин.



Матч завершился со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут. Барти выполнила 17 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти. Её соперница дважды подала навылет, избежала двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта.



Пока соперница Барти по полуфиналу неизвестна. Она встретится с победителем матча Виктория Азаренко (Беларусь) — Присцилла Хон (Австралия).



В Австралии в настоящее время проходят несколько турниров, которые позволяют игрокам подготовиться к Australian Open-2022.