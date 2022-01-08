Эшли Барти вышла в финал турнира в Аделаиде, обыграв Игу Свёнтек

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти вышла в финал турнира категории WTA-250 в Аделаиде (Австралия).

В полуфинальном матче Барти в двух сетах обыграла пятый номер посева польку Игу Свёнтек. Встреча продлилась 1 час 28 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Барти. Барти 5 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Свёнтек — 7 эйсов, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2 созданных.

Отметим, что по ходу турнира Барти обыграла американок Кори Гауфф и Софью Кенин.

За первый титул в сезоне Барти поборется с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Победительница соревнований получит 470 рейтинговых очков и $ 108 тыс.