Эшли Барти вышла в финал турнира в Аделаиде, обыграв Игу Свёнтек
Поделиться
Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти вышла в финал турнира категории WTA-250 в Аделаиде (Австралия).
В полуфинальном матче Барти в двух сетах обыграла пятый номер посева польку Игу Свёнтек. Встреча продлилась 1 час 28 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Барти. Барти 5 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Свёнтек — 7 эйсов, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2 созданных.
Отметим, что по ходу турнира Барти обыграла американок Кори Гауфф и Софью Кенин.
За первый титул в сезоне Барти поборется с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Победительница соревнований получит 470 рейтинговых очков и $ 108 тыс.
Комментарии
- 8 января 2022
-
13:32
-
13:26
-
13:08
-
12:56
-
12:54
-
12:42
-
12:27
-
12:20
-
12:10
-
12:04
-
11:57
-
11:51
-
11:44
-
11:34
-
11:14
-
11:09
-
10:18
-
09:47
-
09:26
-
09:18
-
08:44
-
08:07
-
08:05
-
07:58
-
07:46
-
07:43
-
07:26
-
06:51
-
06:26
-
05:44
-
04:06
-
00:46
-
00:38
- 7 января 2022
-
23:57
-
23:41
Партнерский контент