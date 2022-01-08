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Эшли Барти вышла в финал турнира в Аделаиде, обыграв Игу Свёнтек

Эшли Барти вышла в финал турнира в Аделаиде, обыграв Игу Свёнтек
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Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти вышла в финал турнира категории WTA-250 в Аделаиде (Австралия).

В полуфинальном матче Барти в двух сетах обыграла пятый номер посева польку Игу Свёнтек. Встреча продлилась 1 час 28 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Барти. Барти 5 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Свёнтек — 7 эйсов, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2 созданных.

Отметим, что по ходу турнира Барти обыграла американок Кори Гауфф и Софью Кенин.

За первый титул в сезоне Барти поборется с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Победительница соревнований получит 470 рейтинговых очков и $ 108 тыс.

Аделаида-1 (ж). 1/2 финала
08 января 2022, суббота. 11:35 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Ига Свёнтек
9
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
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