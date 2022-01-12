Касаткина в двух сетах победила Мертенс и пробилась в 1/4 финала турнира в Сиднее
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На турнире WTA в Сиднее (Австралия) на стадионе «НЮУ Теннис-Центр. Корт 5» состоялся матч второго круга, в котором сошлись 24-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина (26-й номер рейтинга) и 26-летняя представительница Бельгии Элисе Мертенс (20-е место рейтинга).
Встреча завершилась победой Касаткиной – 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час и 11 минут.
На счету Касаткиной в этой игре три подачи навылет, две двойные ошибки и 4 из 10 (40%) реализованных брейк-пойнтов, в то время как у её оппонентки – три эйса, пять двойных ошибок и 2 из 4 (50%) реализованных брейков.
В 1/4 финала турнира Касаткиной будет противостоять победительница пары Екатерина Александрова (Россия) – Гарбинье Мугуруса (Испания).
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