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Касаткина в двух сетах победила Мертенс и пробилась в 1/4 финала турнира в Сиднее

Касаткина в двух сетах победила Мертенс и пробилась в 1/4 финала турнира в Сиднее
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На турнире WTA в Сиднее (Австралия) на стадионе «НЮУ Теннис-Центр. Корт 5» состоялся матч второго круга, в котором сошлись 24-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина (26-й номер рейтинга) и 26-летняя представительница Бельгии Элисе Мертенс (20-е место рейтинга).

Встреча завершилась победой Касаткиной – 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час и 11 минут.

На счету Касаткиной в этой игре три подачи навылет, две двойные ошибки и 4 из 10 (40%) реализованных брейк-пойнтов, в то время как у её оппонентки – три эйса, пять двойных ошибок и 2 из 4 (50%) реализованных брейков.

В 1/4 финала турнира Касаткиной будет противостоять победительница пары Екатерина Александрова (Россия) – Гарбинье Мугуруса (Испания).

Сетка турнира в Сиднее.
Сидней (ж). 2-й круг
12 января 2022, среда. 04:50 МСК
Екатерина Александрова
40
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		6 4  
6 		7 7  
         
Гарбинье Мугуруса
3
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
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