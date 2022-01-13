Правительство Испании расследует легальность въезда Джоковича в страну в декабре

Правительство Испании расследует легальность въезда серба Новака Джоковича в страну без вакцинации, сообщает COPE.

Напомним, в конце декабря сообщалось, что Джокович отправился в Испанию, где проводил завершающий этап подготовки к новому сезону. Согласно постановлению Министерства здравоохранения Испании въезд в страну жителям Сербии разрешен при получении полного сертификата о вакцинации или специального разрешения.

Напомним, на минувшей неделе Джоковичу аннулировали визу в Австралию и отправили его в карантинный отель. Несколько дней спустя судья постановил, что сербу незаконно аннулировали визу. 20-кратный чемпион ТБШ уже провёл несколько тренировок на кортах Australian Open.

В 7:00 мск должна начаться жеребьёвка Australian Open — 2022, где Джокович посеян под первым номером.