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Новак Джокович предоставил ложную информацию при въезде в Австралию, теперь его могут арестовать на 12 месяцев

Джокович предоставил ложную информацию? Поворот в скандале, который грозит сербу тюрьмой
Сергей Емельянов
Джокович представил ложную информацию
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Похоже, лидера мирового рейтинга подставили организаторы Australian Open, которые неверно заполнили его въездные документы.

Если когда-нибудь мировым кинокомпаниям придёт в голову идея снять фильм на любую теннисную тему, на поверхности будет лежать возможность экранизировать приключения Новака Джоковича на территории Австралии. Здесь можно будет развернуться на полную катушку и снять целый многосерийный сериал, ведь каждый новый день дарит очередную страницу в этой по-настоящему детективной истории. Отказавшийся вакцинироваться сербский теннисист продолжает борьбу за возможность выступить на первом турнире серии «Большого шлема».

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Постараемся максимально кратко напомнить суть предыдущих серий. 34-летний серб отказался вакцинироваться, но после долгих переговоров получил от организаторов Australian Open – 2022 медицинское исключение, дающее ему возможность прилететь на Зелёный континент. Однако в аэропорту Мельбурна пограничные службы аннулировали визу серба, заявив, что медицинские документы теннисиста с исключением их не удовлетворяют. После многочасовых разбирательств Джоковича отправили в карантинный отель для мигрантов, где он на протяжении нескольких дней ждал разрешения своей участи.

Адвокаты подали апелляции, и в понедельник, 10 января, состоялся суд, завершившийся полным триумфом адвокатов Джоковича. Судья Энтони Келли в своём решении постановил, что Джокович должен быть освобождён из иммиграционной службы в течение 30 минут. Он заявил, что решение об отмене визы будет отменено и правительство должно будет оплатить его расходы. Министерству внутренних дел велели освободить серба из гостиницы, где он находится, и вернуть все личные вещи. В мотивировочной части решения суда арбитр указал, что, если бы Джоковичу дали больше времени, он бы мог предоставить все необходимые документы, подтверждающие своё право находиться в стране.

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На специально созванной пресс-конференции мать теннисиста успела заявить, что её сын одержал самую большую победу в своей жизни. Однако уже после завершения суда сразу стало ясно, что для сербского теннисиста в этой истории ещё ничего не закончено. Юрист МВД сказал, что федеральные власти намерены использовать личные полномочия министра, чтобы лишить Джоковича визы. Дальнейшую борьбу с Джоковичем теперь ведёт министерство иммиграции и гражданства. Именно его глава – Алекс Хоук – рассматривает возможность всё же выдворить серба из страны своим личным решением. На данный момент Алекс продолжает разбираться во всех нюансах этой запутанной истории, и сегодня утром в ней появился новый неожиданный поворот.

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Издание The Age утверждает, что первая ракетка мира предоставил ложную информацию при въезде в Австралию, за что теперь ему могут присудить до 12 месяцев лишения свободы. По информации источника, при въезде в Австралию Джокович сообщил, что не бывал в других странах за последние 14 дней. Данная информация оказалась неправдой, так как в тот период он летал из Сербии в Испанию.

Как утверждает источник издания, ложная информация при въезде в страну является серьёзным нарушением, за которое могут присудить теннисисту лишение свободы сроком до одного года. При этом сам Джокович на допросе подчеркнул, что данные документы заполнял не он, а представители Tennis Australia.

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Стоит заметить, что именно организаторы Australian Open изначально внесли неразбериху во всю историю. Руководители соревнования вместе с властями штата Виктория разрешили Джоковичу принимать участие в турнире на основании медотвода, который Новак получил, так как предоставил данные о том, что в декабре он переболел коронавирусом. При этом власти Австралии предупреждали Tennis Australia, что перенесённый в течение полугода коронавирус не является достаточным основанием для въезда в страну. Но организаторы Australian Open пошли навстречу рекордсмену своего турнира. Теперь же Джокович перекладывает на них ответственность за ложно заполненные документы, что грозит сербу большими проблемами с австралийским законом.

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Пока же амнистированный судом Новак наконец получил возможность приступить непосредственно к теннисной подготовке к мэйджору, стартующему в следующий понедельник. В «Твиттере» появилось видео, в котором показана закрытая тренировка 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема». Журналист Бен Ротенберг сообщил, что на время тренировки серба на стадионе отключили камеры, с которых обычно всегда идёт прямая трансляция. Кроме того, входные ворота были заперты, и внутрь комплекса никого не пускали. При этом австралийский канал 9News всё равно получил кадры с закрытой тренировки серба, сняв её с дрона.

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«Хорошо, что он больше не в задержании. Он выиграл дело в суде, и это хорошо для него. Надеюсь, сейчас у него будет возможность сосредоточиться на теннисе. Думаю, остаются ещё вопросы, которые требуют ответа, — по поводу изоляции и тому подобного. Уверен, в ближайшие дни мы услышим от него что-то. Что касается меня, то я здесь для того, чтобы играть и выигрывать турниры», — отреагировал на ситуацию вокруг Джоковича трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Энди Маррей.

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34-летий британец сегодня одержал свою первую победу в ATP-туре в 2022 году, в двух сетах уверенно переиграв соперника из Норвегии. А вот пригодятся ли в Австралии теннисные умения Джоковичу, должно стать ясно в течение ближайших часов. Ожидается, что окончательное решение о правомерности нахождения Новака на территории Зелёного континента будет принято министром Хоуком завтра, 12 января. Именно в этот день в данной истории наконец должна быть поставлена точка. И на текущий момент остаётся только догадываться, как на позицию чиновника повлияет вновь открывшаяся информация о неправильно заполненных формулярах при пересечении австралийской границы.

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