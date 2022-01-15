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Аслан Карацев прокомментировал выход в финал турнира в Сиднее

Аслан Карацев прокомментировал выход в финал турнира в Сиднее
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Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал выход в финал турнира в Сиднее.

«Мне нравится быть здесь. Вы приезжаете из зимы в лето, там хорошая погода и приятная атмосфера. Вы начинаете год свежим и полным энергии, поэтому я думаю, что причина хорошего выступления в этом», — приводит слова Карацева официальный сайт ATP.

Напомним, в полуфинале турнира Карацев обыграл представителя Великобритании Даниэля Эванса со счётом 6:3, 6:7 (13:15), 6:3.

В финале, который состоится сегодня, 15 января, соперником россиянина будет бывшая первая ракетка мира, британец Энди Маррей (WC).

Карацев — серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в миксте; победитель трёх турниров ATP (из них два — в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса и ATP Cup в составе сборной России.

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