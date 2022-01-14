4-й финал Карацева за последние 10 месяцев! Аслана не остановила даже истерика соперника

Даже истерика соперника не помешала россиянину Аслану Карацеву 4-й раз за последние 10 месяцев пробиться в финал турнира ATP.

Аслан Карацев, едва вернувшись в строй после коронавируса, вышел в финал турнира категории ATP-250 в Сиднее. В марафонском полуфинальном матче россиянин одолел британца Даниэля Эванса, проведя на корте больше трёх часов. Один только второй сет продолжался почти полтора часа; на тай-брейке Карацев упустил три матчбола, затем отыграл пять сетболов, но в итоге всё-таки дрогнул, и матч ушёл в решающую партию.

После потери почти выигранного матча и перед необходимостью биться дальше Аслан ушёл в раздевалку, чтобы привести себя в порядок и переодеться. Однако разгорячённый успехом Эванс оказался недоволен тем, что пауза затянулась – да что там недоволен, просто вышел из себя. В начале решающего сета Даниэль устроил истерику арбитру на вышке и супервайзеру турнира. «Это просто позор! Это позорит спорт! К чёрту это. Вы не применяете правила, не делаете этого!» – с такой тирадой британец обратился к судье, после чего начал ругаться на супервайзера турнира.

«Вы сидите здесь каждую неделю и ничего не делаете! Вы сидите со своей рацией — и зачем она? Что вы делаете? Я хочу получить ответ. Он у вас есть? Сколько он отсутствовал на корте? Я хочу знать. Ему нужно пять минут, чтобы сменить шорты и футболку? Пять минут? Ага, хорошая попытка», — закричал Эванс.

Напомним, что пять минут – ограничение времени, которое теннисистам можно провести в туалете во время взятия соответствующего перерыва. Таково одно из изменений регламента, принятое в межсезонье. Если бы у нового правила было специальное название, то его, безусловно, следовало бы назвать «правилом Циципаса», поскольку именно затяжные туалетные перерывы Стефаноса на US Open – 2021 привели к недовольству многих теннисистов и болельщиков и отсутствием ограничения длительности этих пауз, и самим Циципасом.

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Пока Эванс продолжал выливать негативные эмоции, он успел проиграть свою подачу и почти сразу сравнять счёт – 3:3. В седьмом гейме у британца даже был ещё один брейк-пойнт, но Карацев выстоял, сумев уверенно отыграть его, после чего сделал решающий брейк и наконец-то дожал соперника – 6:3, 6:7 (13:15), 6:3.

Это уже 4-й финал личных турниров ATP в карьере Аслана, и все он собрал за последние 52 недели. Почти сразу после феноменального прорыва на Australian Open – 2021 россиянин завоевал титул в Дубае; кстати, хоть это и выглядит менее круто, чем полуфинал турнира «Большого шлема», но по рейтинговым очкам сравнимо (500 против 745 за Мельбурн, из которых 25 добавлены за успех в квалификации). Затем у Карацева был финал на грунтовом турнире в Белграде, причём в полуфинале он обыграл самого Новака Джоковича. К середине сезона наступил явный спад, разбавляемый только успехами в паре (финал микста на «Ролан Гаррос» и серебряные медали Олимпиаде в аналогичном разряде вместе с Еленой Весниной), но осенью Аслан добился победы на домашнем турнире, взяв Кубок Кремля.

Соперником Карацева по финальному матчу будет бывший лидер мирового рейтинга и бывший же член «Большой четвёрки» – термина, которым в годы их расцвета называли Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Энди Маррея. Британец среди них выиграл меньше всех, поэтому его включение в «Четвёрку» нравилось не всем, но выступал он, безусловно, тоже на высочайшем уровне. Именно с ним сейчас и встретится россиянин, причём встретится впервые. Посмотрим, удастся ли Энди с металлическим бедром (точнее, металлической пластиной в нём) остановить Аслана.