Муратоглу – о депортации Джоковича: хорошая новость в том, что мы начнём обсуждать теннис

Патрик Муратоглу, личный тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, отреагировал на новость о том, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович проиграл дело в суде и будет депортирован из Австралии.

«Главный проигравший в этой неразберихе – турнир. Единственная хорошая новость сейчас заключается в том, что мы наконец-то, надеюсь, начнём говорить о теннисе», — написал Муратоглу в своём «твиттере».

Напомним, ходатайство адвокатов Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу, было отклонено судом, Новак окончательно проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу. В ближайшее время он будет депортирован. При этом Джоковичу придётся оплатить все судебные издержки.