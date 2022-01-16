Муратоглу – о депортации Джоковича: хорошая новость в том, что мы начнём обсуждать теннис

Патрик Муратоглу, личный тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, отреагировал на новость о том, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович проиграл дело в суде и будет депортирован из Австралии.
«Главный проигравший в этой неразберихе – турнир. Единственная хорошая новость сейчас заключается в том, что мы наконец-то, надеюсь, начнём говорить о теннисе», — написал Муратоглу в своём «твиттере».
Напомним, ходатайство адвокатов Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу, было отклонено судом, Новак окончательно проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу. В ближайшее время он будет депортирован. При этом Джоковичу придётся оплатить все судебные издержки.
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