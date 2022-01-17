Джокович прилетел в Дубай после депортации из Австралии

Первая ракетка мира Новак Джокович прилетел в Дубай из Мельбурна, сообщает ATP News Agency в своём официальном «твиттере».



Ходатайство адвокатов Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу, было отклонено судом. Новак окончательно проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу. При этом Новаку придётся оплатить судебные издержки.



Место первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича в основной сетке Открытого чемпионата Австралии займёт лаки-лузер, итальянец Сальваторе Карузо. На данный момент он является 150-м номером мирового мужского рейтинга.

Авиарейс, на котором первая ракетка мира, серб Новак Джокович летел из Мельбурна в Дубай, отслеживало около 5 тысяч человек. Рейс авиакомпании Fly Emirates с номером ЕК409 был самым просматриваемым в мире на тот момент.