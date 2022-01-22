«Лучший момент матча — когда включили Элтона Джона». Эванс — о разгромном поражении на АО

24-я ракетка мира, британский теннисист Даниэль Эванс высказался о разгромном поражении от канадца Феликса Оже-Альяссима в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.
Отметим, что первый сет встречи между теннисистами сопровождался музыкой. В нём Даниэль сумел забрать у Феликса 4 гейма. За следующие два сета Эванс взял лишь 2 гейма в сумме.
«Музыка на фоне в первом сете? Я не знаю, что это было, но на самом деле они должны были оставить её включенной, я играл с музыкой гораздо лучше.
Возможно, одним из лучших моментов матча было, когда я услышал песню и понял, что это Rocket Man Элтона Джона», — приводит слова Эванса «твиттер» Tennis Majors.
Напомним, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 9-м номером, пробился в 1/8 финала турнира «Большого шлема». В третьем круге он обыграл британца Даниэля Эванса со счётом 6:4, 6:1, 6:1.
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