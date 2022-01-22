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В одиночном разряде Australian Open — 2022 не осталось россиянок

В одиночном разряде Australian Open — 2022 не осталось россиянок
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Все российские теннисистки-одиночницы вылетели с Открытого чемпионата Австралии 2022 года.

Это произошло после того, как 11-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в 1/8 Открытого чемпионата Австралии – 2022.

В матче третьего круга Павлюченкова в двух сетах проиграла 38-й ракетке мира, представительнице Румынии Соране Кырсте со счётом 3:6, 6:2, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту.

Павлюченкова была последней оставшейся на турнире представительницей России.

Ранее сегодня, 22 января, 23-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина также не смогла выйти в 1/8 Открытого чемпионата Австралии – 2022.

В матче третьего круга Касаткина (25) в двух сетах проиграла представительнице Польши Иге Свёнтек (7) со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут.

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