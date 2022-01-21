«Не могу сдержать смех». Американка с русскими корнями выбила богатейшую спортсменку мира

Открытый чемпионат Австралии 2022 года в женском одиночном разряде потерял действующую чемпионку турнира. Представительница Японии Наоми Осака не смогла защитить свой титул, в матче третьего круга уступив американской спортсменке Аманде Анисимовой. В напряжённой борьбе 24-летняя японка оставила за собой первый сет, но 20-летняя Аманда смогла совершить камбэк и одержать волевую победу – 4:6, 6:3, 7:6.

Новость по теме Наоми Осака проиграла американке Анисимовой в третьем круге Australian Open

В 17-летнем возрасте уроженка Авентуры сенсационным образом дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» — 2019. Карьера молодой девушки стремительно шла в гору – и год она завершила на 24-м месте в мировом рейтинге, но трагедия в семье спортсменки надолго выбила американку с русскими корнями из колеи. Её отец Константин Анисимов, который был не только любимым папой, но и неизменным тренером, умер от сердечного приступа в 52 года – за неделю до старта последнего турнира «Большого шлема» в сезоне – US Open — 2019. Неудивительно, что в столь стрессовой ситуации Анисимовой даже пришлось отказаться от выступления на домашнем мэйджоре.

Юная девушка ещё долго не могла в полной мере оправиться от трагедии – и на протяжении следующих двух сезонов падала в мировом рейтинге. 2020 год Анисимова завершила на 30-й позиции, а в прошлом сезоне и вовсе вылетела за пределы топ-70, рухнув на 78-е место. Спасать карьеру невероятно талантливой спортсменки вызвался один из лучших тренеров мира австралиец Даррен Кэхилл, ранее очень успешно работавший с румынкой Симоной Халеп.

И надо же такому случиться, что именно на родине своего нового тренера Аманда начала своё теннисное возрождение. На первой неделе года Анисимова выиграла второй титул в карьере, победив на турнире «Мельбурн-2». В финальном матче американка в трёх сетах переиграла представительницу Беларуси Александру Саснович, но самая эффектная победа Анисимовой была одержана кругом ранее. В полуфинале она отдала всего два гейма россиянке Дарье Касаткиной (6:2, 6:0), которая и сама демонстрирует неплохой уровень в начале сезона.

Учитывая своё положение в мировом рейтинге на конец 2021 года, Анисимова не могла рассчитывать на лёгкую сетку на мэйджоре. Уже во втором круге ей пришлось встретиться с олимпийской чемпионкой Токио швейцаркой Белиндой Бенчич. В том матче Аманда показала отличную игру, оформив победу в двух сетах (6:2, 7:5), благодаря чему ей удалось продлить победную серию до семи матчей.

Но в третьем круге американку ждало ещё более сложное испытание – встреча с действующей чемпионкой турнира Осакой. В 2021 году в Мельбурне японка выиграла уже четвёртый титул «Большого шлема» в своей карьере. Причём годом ранее самая богатая спортсменка мира продлила победную серию на мэйджорах до 14 матчей, ведь ранее ей удалось победить и на US Open – 2020.

Но затем Осака начала проявлять себя в скандальной плоскости. Перед «Ролан Гаррос» она приняла решение отказаться от общения со СМИ, за что организаторы оштрафовали её на $ 15 тысяч и грозили дисквалифицировать теннисистку. Дисквалифицировать японку организаторам не пришлось, ведь она сама снялась с французского мэйджора, отказавшись выходить на матч второго круга по психологическим соображениям. Следом она отказалась и от выступления на Уимблдоне, а затем последовал провал на домашней Олимпиаде. После поражения в третьем круге US Open японка объявила о досрочном завершении сезона.

В результате в Австралию Наоми приехала в статусе только лишь 13-й ракетки мира. Но поражение в матче с Анисимовой отбросит японку далеко за пределы топ-50. Проиграв в третьем круге австралийского первенства, Осака не смогла защитить огромное количество очков, полученных за победу в прошлом году. А учитывая, что в минувшем сезоне Наоми провела очень маленькое количество матчей, в обновлённом рейтинге она обнаружит себя в районе 84-го места. Так низко она не стояла с августа 2016-го, когда только начинала свою карьеру.

Публикация доступна в «твиттере» Australian Open. Права на видео принадлежат Australian Open (ITF).

Прекрасный шанс избежать подобной неудачи Осака упустила в третьем сете, когда не смогла реализовать два матчбола на подаче Анисимовой. В решающие моменты матча молодая американка не боялась рисковать и не собиралась уходить в оборону. За весь матч Анисимова отметилась 46 чисто выигранными мячами, тогда как Осака записала на свой счёт только 21 виннерс. При этом количество невынужденных ошибок оказалось практически идентичным (44 у Аманды против 45 у Наоми).

На решающем тай-брейке Анисимова смогла сразу же захватить преимущество, сделав минибрейк уже в первом розыгрыше. Затем она не позволила титулованной сопернице ни разу зацепиться за свою подачу, а в концовке заключительного гейма матча оформила ещё один минибрейк. В итоге 10:5 в её пользу.

Публикация доступна в «твиттере» Australian Open. Права на видео принадлежат Australian Open (ITF).

Анисимова впервые с августа-2020 обыграла теннисистку топ-20 (прервала серию из девяти поражений). А во вторую неделю «Большого шлема» она вышла третий раз в карьере и впервые с того самого «Ролан Гаррос» — 2019. «Я не могу сдержать смех даже тогда, когда играю», – ещё на корте рассказала невероятно счастливая победительница сразу после одной из самых громких побед в её карьере.

«У меня нет слов. Не могу перестать улыбаться. Просто смеюсь. Мне очень нравится это. Перед матчем я понимала, что обязана играть резко, если хочу дать себе шанс. Она абсолютная чемпионка, так что я понимала, что обязана прибавить и быть агрессивной.



Я искренне благодарна, что мне удалось так хорошо отыграть сегодня и победить. Это много значит для меня. Каждый день здесь — это потрясающая возможность. Я просто думаю о том, чтобы повеселиться как следует. С нетерпением ожидаю следующего раунда», — добавила Анисимова уже на пресс-конференции.

«Сегодня я сделала всё, что могла. Я сражалась за каждое очко. Не могу грустить по этому поводу. Я не бог. Не могу выигрывать каждый матч. Надо учесть это и понимать, что было бы неплохо выигрывать каждый турнир, но это нечто особенное. Я не могу в начале каждого сезона выигрывать турнир «Большого шлема».



У меня чувство, что я во многом прибавила в этом матче. В последнем матче в Нью-Йорке у меня было совершенно иное отношение к игре. Я очень довольна. Да, я проиграла, но довольна тем, как всё прошло. Потому что это был матч высокого уровня. И соперница сыграла очень хорошо. Она удивила меня скоростью своей игры», – в свою очередь заметила Осака.

Так же японка заметила, что ещё не приняла решения относительно того, будет ли она выступать до турнира в Индиан-Уэллсе. А вот Анисимова в своём расписании может быть уверена – в следующем круге ей предстоит поединок с первой ракеткой мира Эшли Барти. На этом турнире Анисимова сначала обыграла олимпийскую чемпионку, затем выбила из борьбы действующую чемпионку турнира, а теперь сетка сводит её с лидером мирового рейтинга. Сумеет ли Аманда сотворить ещё одну сенсацию? Ответ на этот вопрос будет получен в воскресенье.