Видеообзор эмоционального полуфинала Australian Open, в котором Медведев обыграл Циципаса

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, пробился в финал турнира «Большого шлема», обыграв представителя Греции Стефаноса Циципаса (4) со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. Продолжительность полуфинального матча составила 2 часа 30 минут.

В финале Открытого чемпионата Австралии 2022 года Медведев сыграет с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», испанским теннисистом Рафаэлем Надалем, получившим шестой номер посева. Встреча состоится в воскресенье, 30 января.

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.