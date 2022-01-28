Видеообзор эмоционального полуфинала Australian Open, в котором Медведев обыграл Циципаса
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Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, пробился в финал турнира «Большого шлема», обыграв представителя Греции Стефаноса Циципаса (4) со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. Продолжительность полуфинального матча составила 2 часа 30 минут.
В финале Открытого чемпионата Австралии 2022 года Медведев сыграет с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», испанским теннисистом Рафаэлем Надалем, получившим шестой номер посева. Встреча состоится в воскресенье, 30 января.
Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
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