Виктория Азаренко: сейчас нет теннисистки лучше, чем Эшли Барти

Бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась впечатлениями от победы австралийки Эшли Барти на Australian Open — 2022. В финальном матче первая ракетка мира обыграла представительницу США Даниэль Коллинз со счётом 6:3, 7:6 (7:2).

«Сейчас нет теннисистки лучше, чем Эшли Барти. Самая совершенная и целеустремлённая. То, как ей удалось всё сложить воедино и добавить нечто большее в свою игру, вызывает восхищение. Что за пример! Поздравляю тебя, чемпионка, и всю твою команду», — написала Азаренко в своём «твиттере».

Барти – первая австралийка за 44 года, выигравшая домашний турнир «Большого шлема». Это третья победа Эшли на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.