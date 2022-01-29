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Кафельников рассказал, как надо сыграть Медведеву, чтобы победить Надаля в финале AO-2022

Кафельников рассказал, как надо сыграть Медведеву, чтобы победить Надаля в финале AO-2022
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Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников поделился ожиданиями от мужского финала на Открытом чемпионате Австралии – 2022, где сразятся россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

«Медведеву надо просто играть так, как он играл до этого. Надаль не успевает физически по скорости. Из-за этого он много играет резаными с двух рук. Он не успевает подойти к мячу. Уверен, что Рафа не выдержит темпа. Физически его не хватит на этот матч.

Медведев сильнее Надаля. Уверен, что Даня выиграет максимум в четырёх сетах. Испанец не выдержит игру на таком уровне на протяжении всего матча. Шансы Медведева — 75 на 25, надо душить темпом. Даня может это делать, тогда Надаль не будет успевать. Медведев хорошо умеет разводить по разным углам», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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