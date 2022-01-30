Медведев о турнире в Роттердаме: скорее всего, после такого матча я не смогу там сыграть

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих планах по участию в ближайших турнирах мировой серии АТР.
«Какой у меня следующий турнир по плану? Эх, по плану был заявлен Роттердам, но, скорее всего, после такого матча я не смогу там сыграть. Потом идёт Акапулько, первый раз буду там играть. Очень интересно посмотреть. Я слышал, что это очень крутой турнир. Следом Индиана-Уэллс, Майами. Если, естественно, со здоровьем всё хорошо будет. Понятно, что после такого матча ноги болят. Но вроде травм никаких нет, тьфу-тьфу-тьфу. Попробую там сыграть. Это, конечно, не «Большой шлем», но попробую. Опять же не знаю, будет ли играть там Новак (Джокович — прим. «Чемпионата») или нет, но стараться надо как можно больше очков взять», — сказал Медведев в эфире русской службы Eurosport.
В решающем матче Australian Open – 2022 35-летний Рафаэль Надаль в тяжелейшем матче обыграл вторую ракетку мира 25-летнего россиянина Медведева (2) со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 24 минуты.
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