Каролина Плишкова стала четвёртой ракеткой мира

В обновлённом рейтинге WTA от 7 февраля чешка Каролина Плишкова поднялась на четвёртую строчку, испанка Паула Бадоса — на пятую, испанка Гарбинье Мугуруса — на шестую, представительница Греции Мария Саккари — на седьмую. Онс Жабер из Туниса вернулась в топ-10. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, занимает 14-ю позицию.
Рейтинг WTA. 7 февраля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8330.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 5698.
3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5533.
4 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 4452.
5 (6). Паула Бадоса (Испания) — 4429.
6 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4195.
7 (8). Мария Саккари (Греция) — 4071.
8 (4). Ига Свёнтек (Польша) — 3986.
9 (9). Анетт Контавейт (Эстония) — 3871.
10 (11). Онс Жабер (Тунис) — 3070.
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14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2638...
21 (22). Дарья Касаткина (Россия) — 2200...
29 (29). Вероника Кудерметова (Россия) — 1695...
34 (35). Людмила Самсонова (Россия) — 1537...
43 (44). Екатерина Александрова (Россия) — 1236...
75 (77). Анастасия Потапова (Россия) — 895...
81 (81). Варвара Грачёва (Россия) — 847.
82 (82). Вера Звонарёва (Россия) — 846.
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