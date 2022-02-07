Каролина Плишкова стала четвёртой ракеткой мира

В обновлённом рейтинге WTA от 7 февраля чешка Каролина Плишкова поднялась на четвёртую строчку, испанка Паула Бадоса — на пятую, испанка Гарбинье Мугуруса — на шестую, представительница Греции Мария Саккари — на седьмую. Онс Жабер из Туниса вернулась в топ-10. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, занимает 14-ю позицию.



Рейтинг WTA. 7 февраля

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8330.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 5698.

3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5533.

4 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 4452.

5 (6). Паула Бадоса (Испания) — 4429.

6 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4195.

7 (8). Мария Саккари (Греция) — 4071.

8 (4). Ига Свёнтек (Польша) — 3986.

9 (9). Анетт Контавейт (Эстония) — 3871.

10 (11). Онс Жабер (Тунис) — 3070.

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14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2638...

21 (22). Дарья Касаткина (Россия) — 2200...

29 (29). Вероника Кудерметова (Россия) — 1695...

34 (35). Людмила Самсонова (Россия) — 1537...

43 (44). Екатерина Александрова (Россия) — 1236...

75 (77). Анастасия Потапова (Россия) — 895...

81 (81). Варвара Грачёва (Россия) — 847.

82 (82). Вера Звонарёва (Россия) — 846.