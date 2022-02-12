Белинда Бенчич: вне корта я очень люблю Санкт-Петербург, он заряжает меня позитивом

Швейцарская теннисистка, действующая олимпийская чемпионка в одиночном разряде Белинда Бенчич подвела итог своему выступлению на турнире категории WTA-500 в Санкт-Петербурге.
«Я выиграла снова два матча, что хорошо для меня. Я стараюсь играть много матчей, я стараюсь усердно работать на корте – даже если матч не идеален, просто стараюсь бороться. Я думаю, в прошлых двух матчах я так и делала. Вне корта я очень люблю Санкт-Петербург, он заряжает меня позитивом. В следующем году я точно хочу вернуться. Надеюсь, я смогу снова вернуть свою форму и продолжать играть в следующих турнирах», — приводит слова Бенчич официальный сайт турнира в Санкт-Петербурге.
Спортсменка также рассказала о том, как на ней сказывается перенесённое заболевание коронавирусом: «По большей части в матчах чувствую себя нормально. Я никогда не достигаю лимита запаса своего дыхания. Хуже на тренировках, я не могу тренироваться на 100%, не могу достичь своего максимального запаса дыхания, пульса и всего остального. Это немного хуже, потому что я не тренируюсь настолько много, насколько хотелось бы. Однако здоровье превыше всего. Мне нужно постепенно справляться с этим, не форсировать события, пытаться вернуться в свою форму, надо просто принять это и использовать то, что есть сейчас, а потом пытаться играть матчи».
В четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге Бенчич уступила эстонке Анетт Контавейт — 6:7, 2:6.
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