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Андрей Рублёв на тай-брейке обыграл Ришара Гаске во 2-м круге турнира в Марселе

Андрей Рублёв на тай-брейке обыграл Ришара Гаске во 2-м круге турнира в Марселе
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Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция).

Во втором круге Рублёв (2) в упорной борьбе обыграл француза Ришара Гаске со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:3). Встреча продлилась 2 часа 27 минут. Рублёв 13 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Гаске — 10 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 использованных брейк-пойнта из 8.

За выход в полуфинал турнира Рублёв поборется с победителем матча Люка Пуй (Франция) – Раду Албот (Молдавия).

Призовой фонд соревнований в Марселе составил € 545 200. Действующим обладателем титула является вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Посев нынешнего розыгрыша возглавил грек Стефанос Циципас.

Марсель. 2-й круг
16 февраля 2022, среда. 21:35 МСК
Ришар Гаске
76
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 3
4 		6 7 7
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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