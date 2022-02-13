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Андрей Рублёв не смог пробиться в финал турнира ATP-500 в Роттердаме и не защитит прошлогодний титул

Психанул и сломался! Андрей Рублёв не смог защитить титул в Роттердаме
Даниил Сальников
Рублёв не смог защитить титул в Роттердаме
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Рублёв в полуфинале уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в трёх нервных сетах.

Россиянин Андрей Рублёв не дошёл до решающего матча на турнире ATP-500 в Роттердаме. Причём, проиграв второй сет, Андрей психанул. После этого игра россиянина совсем расстроилась, и он сломался.

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Турнир ATP-500 в Роттердаме – первое крупное соревнование после Australian Open. Изначально туда заявилось очень много высокорейтинговых игроков во главе со второй ракеткой мира Даниилом Медведевым. Правда, лучший российский теннисист, который дошёл до финала в Мельбурне, отказался ехать в Нидерланды из-за усталости. А вот Янник Синнер снялся из-за ковида. Но и без них сетка получилась довольно представительной – посев возглавили финалист «Ролан Гаррос» — 2021 Стефанос Циципас (4-я ракетка мира) и прошлогодний чемпион Роттердама Андрей Рублёв (7).

ATP-500. Роттердам – 2022. Сетка

Лидер посева Стефанос Циципас в первом же круге испытал определённые проблемы в матче с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной. В дальнейшем грек с русскими корнями не встретился до финала ни с одним сеяным соперником. И самым тяжёлым для Стефаноса получился полуфинал. Здесь важно отметить, что противостоял Циципасу 20-летний чех Иржи Легечка. Иржи занимает сейчас 137-е место в мужском рейтинге, в основу Роттердама он пробился через квалификацию и вообще для Легечки это дебют в основной сетке турнира ATP. Тем удивительнее попадание чеха в полуфинал и то, что в первом же круге он выбил из сетки Дениса Шаповалова (12). Матч с Циципасом Легечка тоже начал довольно бодро – выиграл первый сет. Но вот удержать преимущество Иржи не смог. В итоге Стефанос совершил камбэк и вышел в свой восьмой финал турнира категории ATP-500. Любопытно, что предыдущие 7 решающих матчей соревнований такого ранга Циципас проиграл.

Роттердам. 1/2 финала
12 февраля 2022, суббота. 17:10 МСК
Стефанос Циципас
4
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 2
         
Иржи Легечка
137
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

После снятия Медведева в сетке турнира оказались трое россиян – Рублёв, Карацев и Хачанов. Первым сошёл с дистанции уже в первом круге Карацев. Он вёл 6:2, 5:2 у голландца Таллона Грикспора, в третьем сете при счёте 5:3 не реализовал два матчбола на приёме и в итоге обидно проиграл – 6:2, 6:7, 6:7. Карен Хачанов, напротив, в стартовом поединке с австралийцем Алексеем Попыриным ушёл в третьем сете с матчбола соперника и победил – 6:7, 6:1, 7:6. А вот в 1/8 финала россиянин зачехлил ракетку в противостоянии с британцем Кэмероном Норри. В итоге из представителей России в сетке остался только один Андрей Рублёв.

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Прошлогодний чемпион как ураган прошёлся по сетке-2022. Ожидалось, что в 1/4 финала у Андрея будет серьёзная борьба с венгром Мартоном Фучовичем. Дело в том, что весной прошлого года эти теннисисты встречались несколько раз, включая финал Роттердама. И во всех случаях победу праздновал Рублёв. В какой-то момент венгр даже сказал сопернику: «Надеюсь, мы с тобой в этом году больше не встретимся». Но в 4-м круге Уимблдона Фучович взял у Андрея реванш за все обидные поражения. И вот сейчас в Роттердаме произошла новая встреча. Однако никакой серьёзной борьбы не получилось. Рублёв уверенно в двух сетах праздновал победу. Отметим, что это был 11-й четвертьфинал подряд для Андрея на турнирах ATP-500.

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Соперником Андрея по полуфиналу стал 21-летний канадец Феликс Оже-Альяссим (9-я ракетка мира). Ранее теннисисты играли дважды, и оба раза первенствовал россиянин – в Умаге-2018 и Аделаиде-2020. Некоторое время назад Феликса под опеку взял Тони Надаль – дядя и многолетний тренер Рафаэля Надаля. И результаты не заставили себя долго ждать – на трёх последних турнирах «Большого шлема» Оже-Альяссим доходил как минимум до 1/4 финала. Интересно, что перед встречей с Феликсом Рублёв пожаловался, что его поединки ставят на очень позднее время: «Терпеть не могу поздние матчи. Особенно если на них нет зрителей. В четвертьфинале я вышел на корт в 10 вечера, а в полуфинале старт намечен на 7:30. И если будет три сета, то всё закончится очень поздно. Единственная радость, что появятся зрители».

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В стартовом сете полуфинала Рублёв – Оже-Альяссим россиянин первым добрался до брейк-пойнтов. Но Феликс выстоял – 3:2, а в следующем гейме шанс сделать брейк получил уже канадец. Причём Андрей проигрывал 0:40. Россиянин тоже отыгрался – 3:3. Драматичным стал 12-й гейм на подаче Рублёва. Снова он уступал 0:40, но отыграл эти три сетбола, потом ещё один и перевёл партию на тай-брейк. И там наш теннисист действовал чуть удачнее и точнее – 7:6 (7:5) за 1 час 3 минуты борьбы.

Публикация доступна в «твиттере» ATP Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Во втором сете Рублёв практически сразу же получил несколько шансов вырваться вперёд. Но ни в 4-м гейме, ни в 6-м он ими не воспользовался. А вот Феликс с первой же попытки сделал брейк при счёте 4:4 и уверенно подал на сет – 6:4. Самое плохое, что Рублёв после этой неудачи психанул, выместив весь свой гнев на ракетке. И вместо того, чтобы собраться и сконцентрироваться на решающей 3-й партии, он продолжал нервничать после своих ошибок. Оже-Альяссим быстро сделал 2 брейка и повёл – 5:1. Из этой ситуации Андрей уже выпутаться не смог – 6:7, 6:4, 6:2.

Роттердам. 1/2 финала
12 февраля 2022, суббота. 21:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
9
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		4 2
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Таким образом, в финале соревнования встретятся два теннисиста, которые никогда не выигрывали титулы категории ATP-500. Более того, в активе Оже-Альяссима вообще нет побед в финалах одиночного разряда.

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