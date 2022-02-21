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Людмила Самсонова проиграла в первом круге турнира в Дохе

Людмила Самсонова проиграла в первом круге турнира в Дохе
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Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла в первом круге турнира в Дохе. На старте соревнований россиянка уступила француженке Ализе Корне со счётом 6:3, 4:6, 5:7.

Продолжительность встречи составила 2 часа 26 минут. Самсонова сделала 5 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки, а также реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету Корне 2 эйса, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Во втором круге Корне встретится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.

Турнир в Дохе проходит с 20 по 26 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 2,6 млн.

Действующим победителем турнира является представительница Чехии Петра Квитова, которая в решающем матче 2021 года победила испанку Гарбинье Мугурусу.

Доха (ж). 1-й круг
20 февраля 2022, воскресенье. 22:25 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 5
3 		6 7
         
Ализе Корне
Франция
Ализе Корне
А. Корне
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