Людмила Самсонова проиграла в первом круге турнира в Дохе
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Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла в первом круге турнира в Дохе. На старте соревнований россиянка уступила француженке Ализе Корне со счётом 6:3, 4:6, 5:7.
Продолжительность встречи составила 2 часа 26 минут. Самсонова сделала 5 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки, а также реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету Корне 2 эйса, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.
Во втором круге Корне встретится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.
Турнир в Дохе проходит с 20 по 26 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 2,6 млн.
Действующим победителем турнира является представительница Чехии Петра Квитова, которая в решающем матче 2021 года победила испанку Гарбинье Мугурусу.
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