Людмила Самсонова проиграла в первом круге турнира в Дохе

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла в первом круге турнира в Дохе. На старте соревнований россиянка уступила француженке Ализе Корне со счётом 6:3, 4:6, 5:7.

Продолжительность встречи составила 2 часа 26 минут. Самсонова сделала 5 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки, а также реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету Корне 2 эйса, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Во втором круге Корне встретится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.

Турнир в Дохе проходит с 20 по 26 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 2,6 млн.

Действующим победителем турнира является представительница Чехии Петра Квитова, которая в решающем матче 2021 года победила испанку Гарбинье Мугурусу.