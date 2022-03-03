Россиянка Дьяченко пробилась в четвертьфинал турнира в Лионе, обыграв 35-ю ракетку мира

118-я ракетка мира, российская теннисистка Виталия Дьяченко пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Лионе (Франция).

Во втором круге соревнований Дьяченко обыграла представительницу Швейцарии, 35-ю ракетку мира Викторию Голубич со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:4. Матч продлился 2 часа 52 минуты.

Дьяченко выполнила 5 эйсов, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 15. На счету Голубич — ни одного эйса, 2 двойные ошибки, а также 9 брейков при 11 брейк-пойнтах.

В четвертьфинале соревнований Дьяченко встретится с 64-й ракеткой мира, китайской теннисисткой Чжан Шуай.

Отметим, что Виталия Дьяченко выступает на турнире в Лионе в статусе «специального рейтинга» (SR). Такое право получают те теннисисты, которые получили серьёзную травму и выбыли из соревнований на срок от 6 месяцев до 2 лет. В этом случае рейтинг игрока на время лечения «замораживается».