Виталия Дьяченко отыграла 16 мест в рейтинге WTA

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Россиянка Виталия Дьяченко поднялась на 16 строчек и теперь идёт на 102-м месте. Дарья Касаткина опустилась на 28-е место, Екатерина Александрова — на 52-е, Анна Калинская — на 90-е.
Первой ракеткой России осталась Анастасия Павлюченкова. Она занимает 14-ю строчку в мировом рейтинге.
Рейтинг WTA. 7 марта
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7 980 очков
2 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5073
3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4853
4 (4). Ига Свёнтек (Польша) — 4776
5 (5). Анетт Контавейт (Эстония) — 4721
6 (7). Мария Саккари (Греция) — 4436
7 (6). Паула Бадоса (Испания) — 4424
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4242
9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3235
10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3065…
14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2473…
24 (24). Вероника Кудерметова (Россия) — 1875…
28 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1755…
32 (32). Людмила Самсонова (Россия) — 1527…
52 (50). Екатерина Александрова (Россия) — 1106…
70 (71). Варвара Грачёва (Россия) — 906…
90 (86). Анна Калинская (Россия) — 726…
102 (118). Виталия Дьяченко (Россия) — 649.
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