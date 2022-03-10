Чесноков назвал отвратительным недопуск Джоковича на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» и финалист турнира в Индиан-Уэллсе Андрей Чесноков высказался о пропуске «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) сербом Новаком Джоковичем. Ранее стало известно, что Джокович не сможет приехать в США из-за отказа вакцинироваться.
«Вообще не понимаю, что происходит. Джокович же переболел. Поэтому, как мне кажется, он может не прививаться. Допускать спортсмена или нет, должны решать медики, а не политики. Всё это для меня отвратительно. У него же есть клеточная память после болезни. Почему все должны прививаться? В Америке отменили маски и вакцинацию, а Джоковича не пустили. Чушь собачья», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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