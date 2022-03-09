Чесноков: если Зверев снова не сдержит эмоций, то ответит по полной программе

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался об условной дисквалификации третьей ракетки мира немца Александра Зверева за неспортивное поведение в матче первого круга парного разряда турнира ATP в Акапулько (Мексика).
Напомним, Зверев несколько раз ударил ракеткой по судейской вышке после поражения в матче. Немца дисквалифицировали, оштрафовали и определили испытательный срок, который закончится 23 февраля 2023 года.
«Главное — Звереву оставили возможность выходить на корт. С другой стороны, если он снова не сдержит эмоций, то ответит по полной программе. Поэтому уверен: теперь Александр будет вести себя максимально аккуратно. Здесь можно поставить себя на место спонсоров турниров. Представляете, вы вкладываете деньги в соревнование, и тут дисквалифицируют одного из сильнейших теннисистов планеты. В таком случае вы понесёте серьёзные финансовые потери. Поэтому логичнее оштрафовать немца на крупную сумму. Поэтому я выступаю за то, чтобы он играл, а не сидел несколько месяцев.
С другой стороны, в произошедшем в Акапулько нет ничего ужасного. Да, человек не сдержался и ударил по стойке ракеткой, но ведь никого не травмировал. Если бы он бросил ракетку и разбил кому-то голову, разговор был бы иной. Возьмите, например, хоккей. Там люди дерутся по несколько раз за матч, и никто за это не переживает. А представьте, что началось бы, если бы теннисист принялся мутузить соперника и получил за это только две минуты штрафа», — приводит слова Чеснокова RT.
- 9 марта 2022
-
00:55
-
00:34
-
00:10
- 8 марта 2022
-
23:46
-
23:36
-
22:58
-
21:30
-
19:57
-
19:23
-
19:15
-
18:51
-
17:49
-
14:46
-
13:29
-
12:19
-
10:36
-
10:18
-
10:14
-
10:01
-
09:00
-
08:39
-
07:36
-
04:26
-
00:08
- 7 марта 2022
-
21:37
-
19:54
-
19:19
-
19:05
-
16:27
-
15:35
-
14:33
-
13:57
-
13:12
-
11:49
-
11:06