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Чесноков: если Зверев снова не сдержит эмоций, то ответит по полной программе

Чесноков: если Зверев снова не сдержит эмоций, то ответит по полной программе
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался об условной дисквалификации третьей ракетки мира немца Александра Зверева за неспортивное поведение в матче первого круга парного разряда турнира ATP в Акапулько (Мексика).

Напомним, Зверев несколько раз ударил ракеткой по судейской вышке после поражения в матче. Немца дисквалифицировали, оштрафовали и определили испытательный срок, который закончится 23 февраля 2023 года.

«Главное — Звереву оставили возможность выходить на корт. С другой стороны, если он снова не сдержит эмоций, то ответит по полной программе. Поэтому уверен: теперь Александр будет вести себя максимально аккуратно. Здесь можно поставить себя на место спонсоров турниров. Представляете, вы вкладываете деньги в соревнование, и тут дисквалифицируют одного из сильнейших теннисистов планеты. В таком случае вы понесёте серьёзные финансовые потери. Поэтому логичнее оштрафовать немца на крупную сумму. Поэтому я выступаю за то, чтобы он играл, а не сидел несколько месяцев.

С другой стороны, в произошедшем в Акапулько нет ничего ужасного. Да, человек не сдержался и ударил по стойке ракеткой, но ведь никого не травмировал. Если бы он бросил ракетку и разбил кому-то голову, разговор был бы иной. Возьмите, например, хоккей. Там люди дерутся по несколько раз за матч, и никто за это не переживает. А представьте, что началось бы, если бы теннисист принялся мутузить соперника и получил за это только две минуты штрафа», — приводит слова Чеснокова RT.

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