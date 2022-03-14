Чесноков объяснил, почему Карацев проиграл в первом матче в Индиан-Уэллсе

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал поражение российского теннисиста Аслана Карацева в матче второго круга на турнире в Индиан-Уэллсе (США). Россиянин уступил американцу Стиву Джонсону со счётом 6:7 (5:7), 4:6.
«Карацев был с потерянной игрой на протяжении многих лет, а потом выстрелил. Хотя в этом году у него есть титул, что здорово. В Индиан-Уэллсе для него это был первый матч, а для соперника уже второй. А этот «Мастерс» — особенный турнир. Аслан сыграл слабо. У него игра построена на острых ударах. Раньше у него такие удары из 10 залетали восемь раз. А сейчас меньше — этого достаточно для проигрыша. Это и произошло в его матче.
Что касается Рублёва, то Кёпфер не такой простой соперник. Он в классном стиле обыграл Пера. Хорошо выглядел и против Рублёва. Но Андрей просто выиграл на два-три важных очка больше, поэтому выиграл матч. Здесь сказался просто класс Рублёва. Он набирает, выглядит хорошо. Это здорово», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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