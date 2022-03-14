Ольховский прокомментировал поражение Карацева во 2-м круге турнира в Индиан-Уэллсе

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение соотечественника Аслана Карацева во втором круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Россиянин уступил американцу Стиву Джонсону со счётом 6:7 (5:7), 4:6.
«Соперник у Карацева был не очень слабеньким — игровой. По рейтингу американец стоит достаточно низко, но играет лучше. Количество двойных было достаточно высоким — это тоже сказалось. В таких матчах очень важно держать свою подачу», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит на покрытии хард. Его призовой фонд составляет $ 8 584 055. В основной сетке состязаний соревнуются 96 теннисистов. Прошлогодним победителем является представитель Великобритании Кэмерон Норри.
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