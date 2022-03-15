Надаль обыграл Эванса и вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 1» состоялся матч третьего круга одноимённого турнира категории ATP-1000, в котором сошлись 35-летний испанец Рафаэль Надаль (4-й номер рейтинга) и 31-летний представитель Великобритании Даниэль Эванс (29-й номер рейтинга).



Встреча завершилась победой Надаля. Первый сет испанец победил со счётом 7:5. Во втором одержал победу со счётом 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 42 минуты.



На счету Надаля шесть двойных ошибок, четыре эйса и три реализованных брейк-пойнта из четырёх попыток. У его оппонента – три эйса, две двойные ошибки и один из четырёх по брейкам.



Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,5 млн.

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