Симона Халеп снялась с турнира в Майами из-за травмы, не сыграв ни одного матча
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19-я ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп снялась с турнира категории WTA-1000 из-за травмы левого бедра. Она была 23-й сеяной турнира и не сыграла ни одного матча.
Халеп во втором круге турнира должна была играть с австралийкой Дарьей Савилл. Её место займёт лаки-лузер, француженка Армони Тан.
Победитель пары Армони Тан (Франция) — Дарья Савилл (Австралия) в третьем круге турнира в Майами сыграет с лучшей теннисисткой из пары Эмма Радукану (Великобритания) — Катержина Синякова (Чехия).
Отметим, что на последнем турнире этой же категории в Индиан-Уэллсе (США) Халеп дошла до полуфинала, уступив польке Иге Свёнтек в двух сетах (6:7, 4:6).
Халеп — двукратная победительница турниров «Большого шлема».
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