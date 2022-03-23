«Карьерного шлема» не будет! Лучшая теннисистка мира неожиданно ушла на пенсию

Когда 25-летняя австралийка Эшли Барти в январе этого года выиграла домашний «Шлем» — Australian Open, многие болельщики и эксперты сошлись во мнении, что в ближайшее время, а возможно, уже в этом сезоне теннисистка оформит «Карьерный шлем». То есть ей удастся победить хотя бы по разу на всех четырёх мэйджорах. До полной коллекции Эшли не хватало лишь US Open. Но увы! Этого не будет.

Когда в Москве было раннее утро среды, первая ракетка мира Эшли Барти, пропускающая идущий в настоящий момент турнир WTA-1000 в Майами, в своих соцсетях неожиданно объявила о завершении карьеры. «Я играю в теннис с раннего возраста. И уже брала долгий перерыв, когда мне было 18 лет — тогда мне просто хотелось пожить обычной подростковой жизнью и в целом насладиться нормальной жизнью. Теперь теннис воплотил все мои мечты и даже больше. Считаю, что сейчас подходящий момент, чтобы оставить ракетки позади и постараться достичь других целей».

Пресс-служба WTA тут же трогательно отреагировала на заявление Барти: «За всех юных девушек, которые смотрят на тебя, за всех, кого ты вдохновляешь, за твою любовь к игре — спасибо, Эшли, за невероятный след, который ты оставила на корте, вне его и в наших сердцах». За свою карьеру австралийка завоевала 15 титулов, в том числе три на турнирах «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» – 2019, Уимблдон-2021, Australian Open – 2022.

Через пару недель после своей победы на «Ролан Гаррос» — 2019 австралийка стала 27-й по счёту первой ракеткой мира с момента введения рейтинга WTA. Эшли продержалась на вершине семь недель, потом на четыре недели её сдвинула японка Наоми Осака, а 9 сентября 2019 года Барти снова захватила лидерство, которое удерживает по сей день. Суммарно Эшли Барти возглавляет женский рейтинг уже 120-ю неделю. Это седьмой показатель в истории. Дольше звание первой ракетки удерживали только Штеффи Граф, Мартина Навратилова, Серена Уильямс, Крис Эверт, Мартина Хингис и Моника Селеш.

Лидеры рейтинга WTA по количеству проведённых на вершине недель:



1. Штеффи Граф – 377 недель

2. Мартина Навратилова – 332

3. Серена Уильямс – 319

4. Крис Эверт – 260

5. Мартина Хингис – 209

6. Моника Селеш – 178

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8. Жюстин Энен – 117. 1. Штеффи Граф – 377 недель2. Мартина Навратилова – 3323. Серена Уильямс – 3194. Крис Эверт – 2605. Мартина Хингис – 2096. Моника Селеш – 1787. Эшли Барти – 1208. Жюстин Энен – 117.

Это второй случай в истории, когда действующая первая ракетка мира в расцвете сил и на взлёте карьеры неожиданно уходит на пенсию. Впервые подобное в женском теннисе произошло в 2008 году, когда бельгийка Жюстин Энен, будучи лидером мирового рейтинга, объявила о завершении карьеры. Хотя впоследствии Энен ненадолго вернулась в тур.

Вообще, к Эшли рано пришла известность в теннисном мире. Она выиграла юниорский Уимблдон-2011, когда ей было 15 лет. А в 16-17 лет она трижды за сезон-2013 была финалисткой «Шлемов» в парном разряде. Постоянные путешествия и долгое отсутствие дома стали тогда главной причиной её решения взять паузу в карьере. После US Open – 2014, когда Эшли было всего 18 лет, она прекратила выступления. И семья, и команда – все поддержали австралийку в этом решении. Какое-то время она жила обычной нормальной жизнью – ходила на рыбалку, занималась строительством дома, а потом увлеклась крикетом и добилась в этой игре приличных успехов. Возвращение в теннис произошло в январе 2016-го. Начинала Эшли с турниров ITF, а уже через год была в топ-20. Кто знает, может, и сейчас Барти передумает и через какое-то время вернётся.