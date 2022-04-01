Энди Роддик назвал знаменитого теннисиста, на которого похож Карлос Алькарас

Победитель Открытого чемпионата США 2003 года, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик рассказал, что испанец Карлос Алькарас напоминает ему восьмикратного чемпиона турниров «Большого шлема» Андре Агасси.

«То, как перемещается этот парень [Алькарас], просто невероятно. Обычно людям требуется время, чтобы освоиться со своими собственными движениями. А ему не надо много времени, чтобы включить свой форхенд.

Многим парням с классным форхендом нужно стоять на корте обеими ногами, чтобы включить его. А этот парень делает это очень быстро, почти как Андре Агасси», — приводит слова Роддика Tennis 365, ссылаясь на Tennis Channel.

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